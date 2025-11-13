Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

В Кемеровской области осудят ловеласа, обманувшего восемь женщин

В Кемеровской области осудят ловеласа, обманувшего восемь женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, начиная с 2022 года 27-летний местный житель знакомился в социальных сетях и на сайтах знакомств с женщинами из Кемерово, Новосибирска и Томска. После этого входил к ним в доверие и под предлогом создания семьи убеждал пострадавших брать кредиты, продавать имущество, а полученные деньги передавать ему. При этом он обещал вернуть средства в кратчайшие сроки, но вскоре пропадал.

Таким образом он обманул восемь женщин. Сумма ущерба составила более 10,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

