Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:07, 13 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

В Кемеровской области осудят ловеласа, обманувшего восемь женщин
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Кемеровской области осудят ловеласа, обманувшего восемь женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным следствия, начиная с 2022 года 27-летний местный житель знакомился в социальных сетях и на сайтах знакомств с женщинами из Кемерово, Новосибирска и Томска. После этого входил к ним в доверие и под предлогом создания семьи убеждал пострадавших брать кредиты, продавать имущество, а полученные деньги передавать ему. При этом он обещал вернуть средства в кратчайшие сроки, но вскоре пропадал.

Таким образом он обманул восемь женщин. Сумма ущерба составила более 10,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании

    ВСУ попытались атаковать Крым

    Женщина импульсивно купила яйцо эму и вырастила птицу в домашних условиях

    Названа цена самой дорогой сталинки в России

    В Финляндии допустили открытие границы с Россией

    Отар Кушанашвили высказался о внешности Вали Карнавал

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

    Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

    Центробанк назвал похищенную у россиян мошенниками сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости