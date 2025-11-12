Россиянка получила 10 лет колонии за махинации при продаже квартир

В Набережных Челнах осудили женщину за хищение 360 млн рублей

В Набережных Челнах осудили женщину за хищение 360 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в период с мая 2018 года по март 2020 год 46-летняя Альбина Гладкова под видом оказания помощи в продаже и покупки недвижимости по выгодным ценам, а также принятия под проценты денежных средств похитила у 190 граждан более 360 миллионов рублей. При этом она не собиралась исполнять взятые на себя обязательства. Женщина вводила пострадавших в заблуждение, а полученные от них средства присваивала себе.

Она признана виновной по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима.

