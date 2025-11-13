Россиянин попался на организации опасного развлечения для подростков

В Москве задержали молодого человека, вовлекавшего подростков в зацепинг

В Москве задержали молодого человека, вовлекавшего подростков в зацепинг. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 151.2 («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни») УК РФ.

По данным следствия, 12 августа 19-летний молодой человек убедил 15-летнего подростка и совершил с ним опасную поездку на крыше электропоезда на станции Щербинка Курского направления Московской железной дороги.

Следствие также имеет информацию, что он неоднократно вовлекал несовершеннолетних в занятие зацепингом. Его деятельность выявили и пресекли следователи СК совместно с МВД России.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что раскрыт главарь юных зацеперов в Москве.