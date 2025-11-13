Силовые структуры
09:06, 13 ноября 2025Силовые структуры

Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников

Девушке из Киренска грозит до 20 лет за теракт из-за поджога трансформатора
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Девушке из Киренска, которая подожгла трансформатор по указке телефонных мошенников и лишила десятки домов света, грозит до 20 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Иркутской области.

В отношении нее расследуется уголовное дело о теракте.

Задержанная пояснила, что накануне с ней связались мошенники и представились сотрудниками налоговой. Затем кто-то «взломал» ее аккаунт на «Госуслугах», а она сама под влиянием звонивших оформила кредит на 300 тысяч рублей. Для решения финансовых проблем аферисты приказали ей купить горючее и поджечь важные объекты.

Тогда злоумышленница подожгла трансформатор, а затем развела огонь возле бензоколонки. Последнее возгорание было оперативно потушено очевидцами.

