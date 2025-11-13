Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:01, 13 ноября 2025Путешествия

Россиянка продавала соотечественникам несуществующие путевки и скрылась с миллионом рублей

МВД: Жительница Геленджика продала несуществующие туры на миллион рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская предпринимательница продавала соотечественникам несуществующие путевки в пансионаты и санатории и скрылась с заработанным миллионом рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 38-летняя женщина постоянно проживает в Геленджике. Она предлагала клиентам туры в санатории через интернет и успела обмануть 17 человек, заработав не меньше миллиона рублей. При этом покупатели так и не дождались своих путевок, а сама злоумышленница пропала.

Полиции удалось найти ее в Анапе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, виновнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее россияне отдали псевдотурагентам 400 тысяч рублей и остались без отпуска в Египте. Туристка из Воронежа по имени Владлена рассказала, что ее семья из пяти человек планировала отдохнуть в арабской стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    В МИД Украины резко высказались об Орбане после его отказа давать деньги

    Глава МИД Польши оценил готовность Украины продолжать воевать

    Россиянам описали порядок действий при часто срабатывающей пожарной сигнализации

    Женщина приняла душ с 50 незнакомцами и сделала неожиданное открытие

    ФИФА номинировала футболиста ЦСКА на премию за самый красивый гол

    Депутата Госдумы признали банкротом

    Отсутствие пострадавших среди жителей Карелии при падении истребителя Минобороны объяснили

    Водителям назвали повод остерегаться внезапного снега

    Известная актриса сравнила российский город с картинкой из телепрограммы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости