Россиянка продавала соотечественникам несуществующие путевки и скрылась с миллионом рублей

МВД: Жительница Геленджика продала несуществующие туры на миллион рублей

Российская предпринимательница продавала соотечественникам несуществующие путевки в пансионаты и санатории и скрылась с заработанным миллионом рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Уточняется, что 38-летняя женщина постоянно проживает в Геленджике. Она предлагала клиентам туры в санатории через интернет и успела обмануть 17 человек, заработав не меньше миллиона рублей. При этом покупатели так и не дождались своих путевок, а сама злоумышленница пропала.

Полиции удалось найти ее в Анапе. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, виновнице грозит до пяти лет лишения свободы.

