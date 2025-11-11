Путешествия
Россияне отдали псевдотурагентам сотни тысяч рублей и остались без отпуска в Египте

Семья из Воронежа отдала псевдотурагентам 400 тысяч рублей за отпуск в Египте
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ahmed Fahmy / Reuters

Россияне отдали псевдотурагентам 400 тысяч рублей и остались без отпуска в Египте. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Туристка из Воронежа по имени Владлена рассказала, что ее семья из пяти человек планировала отдохнуть в арабской стране. Сначала, по ее словам, хотели обратиться в саратовское агентство, но позже увидели рекламу компании из Екатеринбурга, которая обещала 30-процентную скидку на туры.

Путешественница вспоминает, что агентство отправило все необходимые документы для того, чтобы подтвердить свою легальность. С семьей связалась менеджер Юлия и предложила отель с 8 по 15 октября в Египте. При оплате в договоре исполнителем значилось ООО АП «Море-Мания», но при этом платеж туристов попросили произвести на два счета индивидуальных предпринимателей. Турагент объяснила это «финансовой загруженностью». После отправки более сотни тысяч рублей Юлия перестала выходить на связь.

В итоге туристы никуда не улетели — им не прислали ни бронь отеля, ни билеты. Владелица ООО «Море-Мания» заявила, что мошенники создали фейковые страницы в социальных сетях, подделали документы и обманывают туристов от имени ее агентства. Туристы и директор компании обратились в полицию.

Ранее турагент украла у клиентов миллионы рублей и стала угрожать им в личных сообщениях. Женщина обманула более 20 клиентов, в числе которых семьи с детьми и вдова пенсионерка.

