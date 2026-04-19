Силовые структуры
12:29, 19 апреля 2026

У заколовших друг друга российского актера и его жены были сложные отношения

Владимир Седов
Владислав Бенграф

В последнее время взаимоотношения пары Владислава и Евгении Бенграф были натянутыми. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, за два дня перед расправой Евгения выгнала актера театра и тот жил у тещи. Отношения не ладились — пара часто скандалила, женщина думала разводиться, но Владислав каждый раз умолял о прощении. В день трагедии Евгения уехала на праздник к своей подруге, а ее муж ездил в театр обсудить новую роль. После этого он встретился с друзьями, а затем выехал к своей супруге в Мытищи, где произошел новый скандал, после чего влюбленные взялись за ножи и закололи друг друга.

28-летний актер нанес 23-летней супруге несколько ранений в шею и грудь, в ответ получил один несовместимый с жизнью колотый удар ножом. Когда спасатели вскрыли дверь, спасать уже было некого.

Супруги Бенграф работали в театре «ФЭСТ»: Владислав был актером, а Евгения руководила гримерным цехом.

    Последние новости

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    В ВСУ высказались о российском наступлении

    Появились подробности об открывшем стрельбу в Киеве бывшем военном

    Премьер Испании пообещал «выкрутить руки» Трампу

    Названы вынесенные Ираном из конфликта на Украине уроки

    Раскрыт тревожный сценарий столкновения России и НАТО из-за Китая

    Звезда реалити-шоу установила прослушку в машине мужа и попала под арест

    В России заявили о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Сыгравший Сильвестра Андреевича актер «Универа» стал инфоцыганом

    В ЕС назвали возможные пути Фицо в Москву

    Все новости
