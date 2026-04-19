12:27, 19 апреля 2026Наука и техника

Россиянам назвали причину появления массовых проблем с iPhone

Техноблогер Романцев: Приложение Telega вызвало массовый сбой iPhone
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Приложение Telega при обновлении превращает iPhone в «кирпич», заявил техноблогер Сергей Романцев. Возможную причину появления массовых проблем он назвал в своем Telegram-канале.

По словам блогера, он провел эксперимент и пришел к выводу, что сбой вызвало одно приложение. Чтобы подтвердить догадку, он взял три исправных iPhone и установил на один из них приложение Telega. «И только на нем обновление зависло, и iPhone ушел в постоянный ребут», — написал он.

Для восстановления нормальной работы требуется перепрошить устройство, однако это неминуемо ведет к потере всех данных.

Ранее россияне стали массово жаловаться, что после установки обновления iOS 26.4.1 их смартфоны перестали полноценно включаться. Причина сбоя была неизвестна.

