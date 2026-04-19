ВС России атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались украинской армией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Помимо объектов энергетики, поражены цеха производства и места подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Крым.