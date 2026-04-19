В НАТО оценили вероятность классической военной победы на Украине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 19 апреля 2026

Адмирал НАТО Бауэр: Классическая военная победа Украины или России маловероятна
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Классическая военная победа Украины или России маловероятна. Об этом заявил адмирал НАТО Роб Бауэр в эфире Radio NV.

«Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат», — сказал он.

По его мнению, если бы в 2022 году НАТО дало Украине все необходимое, то исход был бы другим.

Ранее стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте в Белом доме превратилась в перепалку. «Разговор был не чем иным, как потоком оскорблений», — приводит Politico слова своего источника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok