В НАТО оценили вероятность классической военной победы на Украине

Классическая военная победа Украины или России маловероятна. Об этом заявил адмирал НАТО Роб Бауэр в эфире Radio NV.

«Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна. Это потому, что сейчас на оккупированной территории Украины находится 700 тысяч российских солдат», — сказал он.

По его мнению, если бы в 2022 году НАТО дало Украине все необходимое, то исход был бы другим.

Ранее стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и генсека НАТО Марка Рютте в Белом доме превратилась в перепалку. «Разговор был не чем иным, как потоком оскорблений», — приводит Politico слова своего источника.