ВСУ запустили по российскому региону полсотни беспилотников

Белгородскую область атаковали около 50 беспилотников

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили по Белгородской области около полусотни беспилотников и атаковали регион 15 боеприпасами. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Отмечается, что в районе поселка Маслова Пристань в результате атаки дрона пострадал мужчина. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, и он продолжает лечение амбулаторно.

Более десятка беспилотников были направлены на Белгородский округ. В нескольких селах были повреждены административное здание, семь квартир в многоквартирных домах, три частных дома и три легковых автомобиля.

Также частные и административные здания пострадали в Валуйском, Грайворонском и Краснояружском округах.

В ночь на 18 апреля ВСУ попытались нанести удар по территории Ростовской области. В этот же день массированной атаке подверглась Ленинградская область. Там зафиксировали возгорание у порта Высоцк.