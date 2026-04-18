06:46, 18 апреля 2026Россия

Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

Слюсарь: Ночью над Ростовской областью уничтожили более десятка беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 18 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотников попытались нанести удар по территории Ростовской области. Подробности ночной атаки на регион привел губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Более десятка БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский и пяти районах области: Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском, Милютинском», — говорится в сообщении. Слюсарь добавил, что информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала и будет уточняться.

В регионе по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в небе над регионом было сбито 27 беспилотников ВСУ.

    Последние новости

    США снова ослабили санкции по сделкам с российской нефтью. Меры сняли еще на месяц

    Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

    В России предложили менять паспорт после 60 лет

    Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности военных действий против Кубы

    Трамп допустил возобновление ударов по Ирану

    Steam скрыл видеоигру о первых днях СВО для россиян и открыл для украинцев

    ВСУ атаковали Ленинградскую область десятками беспилотников

    В России призвали индексировать социальные пенсии на 15 процентов

    Вопрос врачу. Как найти вены для инъекции, если их «нет»

    Трамп рассказал о реакции Си Цзиньпина на открытие Ормузского пролива

    Все новости
