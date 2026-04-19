В Китае робот побил рекорд человека

ТАСС: В Пекине робот-гуманоид прошел полумарафон и побил рекорд человека

В Пекине на международном полумарафоне робот-гуманоид «Шаньдянь» («Молния») коллектива «Цитянь Дашэн» побил мировой человеческий рекорд, пройдя дистанцию в 21 километр за 50 минут 26 секунд. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что рекорд человека на этой дистанции составляет 56 минут 42 секунды. Всего на мероприятии выступили около 12 тысяч человек и около 300 человекоподобных роботов, которых представили 100 различных команд, пять из них — зарубежные. Машины проходили дистанцию вместе с людьми, но по выделенной дорожке.

Отмечается, что около 40 процентов команд на соревновании использовали автономных роботов. Остальные управлялись дистанционно.

Ранее стало известно, что китайская компания-разработчик человекоподобных роботов UBTech Robotics начнет продавать своего самого дешевого человекоподобного робота на AliExpress. Для бесплатной доставки в США с учетом импортных пошлин он будет стоить 8,15 тысячи долларов (около 621 тысячи рублей). Кроме того, робота представят и на рынках ряда других стран.