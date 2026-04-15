Человекоподобных роботов начнут продавать на маркетплейсах

Bloomberg: UBTech Robotics запустила продажи роботов-гуманоидов на AliExpress

Китайская компания-разработчик человекоподобных роботов UBTech Robotics объявила о начале продаж своего самого дешевого человекоподобного робота на AliExpress. Об этом пишет Bloomberg, отмечая, что речь идет о продукции конкурента Tesla Илона Маска.

Купить робота-гуманоида модели R1 с бесплатной доставкой в США производители предлагают за 8150 долларов с учетом импортных пошлин. Представлен он будет и на рынках ряда других стран. Также покупателям предложат уменьшенную версию робота, которая будет стоить 6800 долларов, говорится в публикации.

Ее авторы называют запуск продаж R1 на маркетплейсе «агрессивным шагом, направленным на привлечение клиентов на внутреннем рынке Tesla в то время, когда американская компания все еще разрабатывает свою линейку человекоподобных роботов». В целом, по данным исследовательского агентства Omdia, китайские производители роботов лидировали по объему мировых поставок в 2025 году, значительно опередив своих конкурентов из США.

Ранее стало известно, что UBTech Robotics заключила соглашение о поставке роботов Airbus, которых в дальнейшем планируется внедрить в производство авиатехники. Главный конкурент Boeing приобрел в январе робота Walker S2 высотой 176 сантиметров, оснащенного многофункциональными манипуляторами, а также системой машинного зрения, позволяющей ему двигаться подобно человеку и воспринимать окружающую ситуацию.