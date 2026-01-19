Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:10, 19 января 2026Экономика

Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

South China Morning Post: Airbus приобрела китайского робота-гуманоида
Дмитрий Воронин

Кадр: UBTECH Robotics / YouTube

Китайская компания-разработчик гуманоидных роботов UBTech Robotics заключила соглашение о поставке роботов Airbus, которых в дальнейшем планируется внедрить в производство авиатехники. Об этом пишет South China Morning Post.

Главный конкурент Boeng приобрел робота Walker S2 высотой 176 сантиметров, оснащенного многофункциональными манипуляторами, а также системой машинного зрения, позволяющей ему двигаться подобно человеку и воспринимать окружающую ситуацию.

Как следует из публикации, андроид, которого европейцы собираются «взять в штат», способен переносить предметы весом до 15 килограмм, оснащен функцией искусственного интеллекта и способен сам менять батареи. Сделка, по мнению авторов, говорит о стремлении Китая занять лидирующие позиции в области конструирования и коммерческого применения человекоподобных роботов, опережая зарубежных конкурентов.

По итогам 2025 года Airbus впервые за семь лет уступила Boeing лидерство по число полученных заказов, но опередила американскую компанию по поставкам самолетов — 793 лайнера против 600.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина пригласили в «Совет мира». За членство в нем США просят миллиард долларов

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Европейцам предрекли политический балаган

    Право Лурье на новый иск к Долиной оценили

    Главный конкурент Boeing возьмет на работу гуманоидов

    В FIS отреагировали на слова Вяльбе о прекращении выдачи нейтрального статуса россиянам

    Адвокат Лурье показала ключи от квартиры Долиной

    Россиянин попал в полицию за разбитую машину матери сожительницы

    На Украине раскрыли причину ускорения продвижения российских войск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok