17:25, 14 января 2026Экономика

Boeing впервые за семь лет опередил Airbus по заказам

В 2025 году концерн Boeing впервые за семь лет опередил по новым заказам Airbus
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maxene Huiyu / Shutterstock / Fotodom  

По итогам 2025 года американский концерн Boeing получил заказы на 1175 самолетов, что в два раза больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на статистику компании пишет РИА Новости.

Такой результат позволил производителю впервые с 2018 года опередить своего основного конкурента — европейскую авиастроительную корпорацию Airbus.

Вместе с тем Airbus сохранил за собой лидерство в поставках самолетов — 793 лайнера против 600 у Boeing. Впрочем, для американского концерна, испытывающего многочисленные проблемы в последние годы, результат оказался в 1,7 раза лучше, чем в 2024 году.

Ранее сообщалось, что ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК; входит в «Ростех») сменила руководство в АО «Туполев» — на место 77-летнего Александра Бобрышева пришел Юрий Абросимов.

Главным гражданским проектом «Туполева» является лайнер Ту-214, модернизация советского самолета Ту-204. Программа комплексного развития гражданской авиации, принятая летом 2022 года, предусматривала, что уже в 2023 году российские авиакомпании получат три новых лайнера, а в 2024-м — семь.

С 2025 года Казанский авиастроительный завод (КАЗ) должен был выйти на уровень 10 машин в год, но построить удалось только одну. При этом заказчик (компания «ЮВТ Аэро») отказался от борта из-за несоответствия конфигурации и сроков готовности.

