Экономика
16:05, 13 января 2026Экономика

Главный конкурент Boeing нарастил поставки самолетов

Airbus: В 2025 году компания поставила 793 коммерческих самолета
Кирилл Луцюк

Фото: Alwyn Scott / Reuters

В минувшем году компания Airbus нарастила поставки коммерческих самолетов на четыре процента. Об этом сообщается на официальном сайте этого авиастроительного гиганта.

В 2025 году он поставил 793 коммерческих самолета 91 заказчику по всему миру. Портфель заказов на конец декабря 2025 года увеличился до нового рекордного уровня в размере 8754 самолетов, что, как отметили в компании, подчеркивает высокий рыночный спрос на продукцию Airbus.

Отмечается, что за указанный период клиенты авиапроизводителя получили 93 узкофюзеляжных самолета семейства A220 и 607 лайнеров A320. Кроме того, им были отправлены 36 широкофюзеляжных лайнеров A330 и 57 лайнеров A350.

В начале декабря 2025 года акции Airbus упали на десять процентов после появления новостей о проблемах с качеством ряда самолетов семейства A320. Тогда речь шла о дефекте панелей фюзеляжа самолета.

