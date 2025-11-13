Силовые структуры
Российский бизнесмен получил 900 миллионов рублей и отправился в колонию

В Хабаровске бизнесмен Кимельфельд получил 4 года за легализацию 877,9 млн руб.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Хабаровске Центральный районный суд приговорил бизнесмена Романа Кимельфельда к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за легализацию почти 900 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

Кимельфельд признан виновным в легализации 877,9 миллиона рублей, похищенных из бюджетных денег. Они предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях и объектов газоснабжения Читы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, бизнесмен действовал в составе преступной группы. Он ввел похищенные бюджетные деньги в легальный хозяйственный оборот под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок по подложным договорам.

Ранее сообщалось, что в Петербурге правоохранительные органы задержали заместителя гендиректора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» Александра Горохова по подозрению в отмывании преступных средств.

