Российский бизнесмен получил 900 миллионов рублей и отправился в колонию

В Хабаровске бизнесмен Кимельфельд получил 4 года за легализацию 877,9 млн руб.

В Хабаровске Центральный районный суд приговорил бизнесмена Романа Кимельфельда к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за легализацию почти 900 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

Кимельфельд признан виновным в легализации 877,9 миллиона рублей, похищенных из бюджетных денег. Они предназначались для строительства школ в Забайкальском и Хабаровском краях и объектов газоснабжения Читы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, бизнесмен действовал в составе преступной группы. Он ввел похищенные бюджетные деньги в легальный хозяйственный оборот под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок по подложным договорам.

