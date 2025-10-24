Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

В Петербурге задержали замгендиректора «Экспофорум Интернешнл» Горохова

В Петербурге правоохранительные органы задержали заместителя гендиректора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» Александра Горохова по подозрению в отмывании преступных средств. Об этом сообщает 78.ru.

В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ («Легализация средств, полученных преступным путем»). Оно соединено в одно производство с делом, возбужденным летом по статье о мошенничестве.

По данным следствия, с июля по декабрь 2024 года Горохов распорядился 32,6 миллиона рублей, имеющих незаконное происхождение. От имени «Экспофорум Интернешнл» он заключил договоры с подконтрольными фирмами на оказание услуг, которые фактически не выполнялись.

