Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:55, 24 октября 2025Силовые структуры

Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

В Петербурге задержали замгендиректора «Экспофорум Интернешнл» Горохова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Петербурге правоохранительные органы задержали заместителя гендиректора по коммерции компании «Экспофорум Интернешнл» Александра Горохова по подозрению в отмывании преступных средств. Об этом сообщает 78.ru.

В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РФ («Легализация средств, полученных преступным путем»). Оно соединено в одно производство с делом, возбужденным летом по статье о мошенничестве.

По данным следствия, с июля по декабрь 2024 года Горохов распорядился 32,6 миллиона рублей, имеющих незаконное происхождение. От имени «Экспофорум Интернешнл» он заключил договоры с подконтрольными фирмами на оказание услуг, которые фактически не выполнялись.

Ранее сообщалось, что главе госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) Андрею Мельникову предъявили обвинения в хищении около четырех миллиардов рублей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

    Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

    В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

    Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости