Российский судья взял миллионы для взяток и пытался обмануть маркетплейс

В Туле судья получил 7 лет колонии за серию мошенничеств

Судью Арбитражного суда Тульской области приговорили к семи годам колонии за серию мошенничеств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в 2021 году судья узнал, что по коммерческому спору назначено рассмотрение кассационной жалобы, и предложил дать взятку для отмены судебного решения. Заинтересованное лицо для этого передало 4,5 миллиона рублей, однако на деле фигурант не имел реальной возможности повлиять на ход дела.

Также судья предложил быть посредником в передачи взятки в размере 1,5 миллиона рублей в судебном споре о нежилом помещении. А в декабре 2022 года он же пытался вернуть товары, купленные через маркетплейс, на сумму 146 тысяч рублей, предварительно заменив новые вещи старыми. Это заметила сотрудница пункта выдачи и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пяти чиновникам морского регистра дали сроки и штрафы за взятки.