Сотрудники российского морского регистра сели за махинации с рыболовецкими судами

На Камчатке пяти чиновникам морского регистра дали сроки и штрафы за взятки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

На Камчатке пятерых сотрудников российского морского регистра признали виновными во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС

Как установил суд, обвиняемые получили от шести коммерческих организаций свыше миллиона рублей взяток за беспрепятственное освидетельствование девяти рыболовецких судов и подложный технический паспорт маломерного моторного судна.

В результате двух фигурантов уголовного дела приговорили к 7,6 месяца, другого — к 3,6 месяца колонии строгого режима. Остальные отделались штрафами от 2,7 до 3 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пойдет под суд замминистра образования, бравший откаты за контракты

