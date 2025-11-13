Экономика
16:58, 13 ноября 2025Экономика

Российскому бизнесу назвали сроки отмены санкций

ТПП: В ближайшие пять лет санкции с России полностью не снимут
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ближайшие пять лет России не приходится ждать полного снятия санкций. Об этом предупредил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Его процитировало ТАСС.

Он напомнил, что количество ограничений, наложенных на Россию, составляет около трех десятков тысяч и едва ли они все сразу исчезнут. Некоторые рестрикции будут действовать очень долго. Впрочем, Катырин уверен, что российский бизнес продолжит развиваться и в России, и за ее пределами. Предприятия адаптировались к новым условиям и сформировали альтернативные логистические и финансовые цепочки.

По словам вице-премьера Алексея Оверчука, Россия живет под санкциями последние 125 лет. Поэтому не нужно строить планы исходя из их возможной отмены. Он считает, что не надо питать иллюзий по поводу их возможной отмены. Эти ограничения он сравнил с климатом.

Финансовый аналитик Александр Разуваев полагает, что снятие санкций против Московской биржи приведет к тому, что колебания курса рубля станут менее резкими.

