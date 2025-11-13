«Стреляли по всем, включая детей». Богачи устраивали сафари на людей в Сараево. Кто зарабатывал на «снайперском туризме»?

The Guardian: В Италии начали расследование «снайперского туризма» в Сараево

Прокуратура итальянского Милана начала расследование по делу о «снайперском туризме» в Сараево во время четырехлетней осады города в период Боснийской войны 1990-х годов. Группы богатых европейцев, предположительно, платили солдатам армии боснийских сербов огромные деньги за расстрел мирных жителей. Как утверждают западные СМИ, делали они это «ради собственного удовольствия». Как работала схема и кто в ней участвовал, разбиралась «Лента.ру».

«Туристы-снайперы» стреляли по всем без разбора

Осада Сараево, столицы Республики Босния и Герцеговина, случившаяся во время югославской войны, длилась четыре года. Это была самая продолжительная осада в Европе со времен Второй мировой войны. Жертвами постоянных обстрелов и снайперского огня в период с 1992 по 1996 год стали тысячи людей. Расположение Сараево в низине, окруженной горами, значительно упрощало его отсечение от внешнего мира и массированный обстрел.

Снайперы были, пожалуй, самой страшной частью жизни в условиях осады в Сараево, поскольку они стреляли по людям на улицах, включая детей, без разбора, словно в видеоигре или на сафари Итальянская газета La Repubblica

Мужчина перебегает опасный перекресток печально известной «снайперской улицы» в Сараево Фото: Chris Helgren / Reuters

Сколько платили европейцы за охоту на людей

По информации газеты The Guardian, в кровавых развлечениях участвовали состоятельные европейцы. Они платили крупные суммы (в современном эквиваленте — от 80 до 100 тысяч евро, или от 7,5 до 9,4 миллиона рублей) солдатам армии Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Караджича виновным в геноциде и других преступлениях против человечности. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Кто инициировал расследование «кровавого сафари» в Сараево?

Расследование, направленное на установление личности итальянцев, обвиняемых в преднамеренном убийстве, отягченном жестокостью и низменными мотивами, начали миланские прокуроры под руководством Алессандро Гобби. Основаниями стали жалоба, поданная итальянским писателем Эцио Гаваццени, который собрал доказательства по этим обвинениям, а также отчет, направленный в прокуратуру бывшим мэром Сараево Бенджаминой Карич.

Гаваццени рассказал, что впервые прочитал в итальянской прессе сообщения о «туристах-снайперах» в 1990-х годах, а после просмотра документального фильма словенского режиссера Мирана Зупанича «Сараевское сафари» 2022 года начал собственное расследование.

Раненые мирные жители Сараево Фото: Patrick Robert - Corbis / Getty Images

В фильме бывший сербский солдат утверждал, что приезжающие в страну европейцы стреляли по мирному населению с холмов вокруг Сараево. Однако сербские ветераны войны категорически опровергли эти заявления.

«"Сараевское сафари" стало отправной точкой. Я начал переписку с режиссером и с тех пор расширил свое расследование, пока не собрал достаточно материалов для представления миланской прокуратуре», — рассказал Гаваццени.

По словам писателя, в охоте на людей якобы участвовало «много-много-много итальянцев», но конкретные цифры он не приводит.

Там были немцы, французы, англичане… Люди из всех западных стран, которые платили большие суммы денег за то, чтобы их привезли туда пострелять в мирных жителей. Не было никаких политических или религиозных мотивов. Это были богатые люди, которые приезжали туда ради развлечения и личного удовлетворения. Речь идет о людях, которые любят оружие и, возможно, посещают стрельбища или сафари в Африке Эцио Гаваццени итальянский писатель

Гаваццени также утверждает, что «туристы-снайперы» встречались в северном городе Триест и отправлялись в Белград, откуда солдаты из боснийских сербов должны были сопровождать их в горы Сараево. «Туда шел поток военных туристов, которые стреляли в людей. Я называю это безразличием к злу», — признался он.

Боснийский солдат в разрушенном здании во время контрснайперского патруля в пригороде Сараево Грбавице Фото: Mark Milstein / AP

Писатель добавил, что ему удалось установить личности некоторых соотечественников, которые, предположительно, участвовали в стрельбе по мирным жителям. Ожидается, что они будут допрошены прокуратурой в ближайшие недели.

Адвокат Никола Бригида, помогавший Гаваццени в подготовке дела, в свою очередь, заявил: «Доказательства, собранные в результате длительного расследования [Гаваццени], убедительны и могут привести к серьезному расследованию для установления виновных. Существует также отчет бывшего мэра Сараево».

Кроме того, итальянское издание Il Giorno утверждает, что существует некий документ военной разведки от 1994 года, подтверждающий существование «ужасных сафари» в Сараево.

Информацию о «кровавом сафари» в Сараево подвергли сомнениям

Связанный с военным блогером Михаилом Звинчуком (Рыбарем) Telegram-канал отмечает, что западная пресса именно сейчас вспомнила ужасы боснийской войны не случайно: 23 ноября пройдут досрочные президентские выборы в Республике Сербской. По мнению авторов канала, «старые басни о "кровавых преступлениях сербов" снова становятся инструментом давления в медийном поле».

«Перед выборами в Республике Сербской информационное пространство вновь наполняется вбросами новых деталей о войнах на Балканах в 1990-е. Все это служит сигналом для тех, кто слишком громко заявляет о суверенитете и национальных правах. Очень удобно, а главное — вовремя. Ведь напоминания о старых преступлениях могут подтолкнуть избирателей сделать "правильный выбор"», — говорится в публикации.

Данные о стрельбе по мирным жителям опровергли и военнослужащие британских войск, служившие в Сараево в 1990-х годах. В беседе с BBC они заявили, что никогда не слышали о так называемом «снайперском туризме» во время боснийского конфликта. Собеседники издания пояснили, что любые попытки ввезти людей из третьих стран, которые платили за стрельбу по мирным жителям в Сараево, были бы «логистически сложно осуществимыми» из-за обилия контрольно-пропускных пунктов. Один солдат назвал все эти утверждения городским мифом.

С чего началась осада Сараево

Эскалацию конфликта спровоцировал расстрел боснийцами-мусульманами сербской свадьбы в Сараево в марте 1992 года. На следующий день после референдума о независимости Боснии четверо босняков напали на гостей церемонии, лишили жизни отца жениха, шедшего с сербским флагом, и ранили священника. Сербское население Сараево пожелало, чтобы виновный был найден и наказан. Они начали строить баррикады в городе и пригородах.

Осада Сараево продолжалась до прекращения огня в октябре 1995 года и официально завершилась подписанием Дейтонских соглашений Фото: Antoine Gyori - Corbis / Getty Images

Вооруженные столкновения начались в столице 6 апреля, после официального провозглашения независимости Боснии и Герцеговины. Боснийцы-мусульмане, которым президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович передал вооружение со складов территориальной обороны, захватили большинство административных сооружений, блокировали части Югославской народной армии (ЮНА) и начали карательные операции против мирного сербского населения Сараево. Позже они перекинулись в другие населенные пункты, подконтрольные мусульманам.

Боснийская война, самая кровопролитная и жестокая из всех конфликтов в бывшей Югославии, завершилась в конце 1995 года подписанием Дейтонских соглашений, которые определили современное конституционное устройство Боснии и Герцеговины.