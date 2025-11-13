Случайно пришедшее на старый телефон мужа сообщение раскрыло страшную правду о нем

Пользовательница Reddit с ником Shazibbyshazooby рассказала о том, как узнала об отношениях своего мужа на стороне. По ее словам, это случилось в день, когда у нее произошел выкидыш, хотя ей буквально через несколько часов собирались по медицинским показаниям сделать аборт, так как развитие плода остановилось на третьем месяце беременности.

«Это были худшие пару часов в моей жизни (...). Я чувствовала себя ужасно, но полагала, что все закончится хорошо. Когда я пошла согреть грелку, я увидела, что экран оставленного на скамейке смартфона мужа засветился, на нем всплыло сообщение с явным сексуальным подтекстом. В тот день он купил новый телефон, но оставил старый в коридоре; он был все еще подключен к Wi-Fi. Конечно, я была в шоке и открыла сообщение», — написала автор.

Бегло изучив переписку мужчины, с которым она провела десять лет жизни, с его коллегой, девушка поняла, что их чат состоит из нескольких тысяч сообщений романтического и сексуального характера. Обманутая жена разрыдалась и набросилась на мужа с требованием рассказать ей всю правду. Тот не стал отпираться и признался, что изменяет уже несколько месяцев.

«Я заставила его пролистать все сообщения от начала до конца вместе со мной. Он показал мне любовные письма, которые она ему писала. Полноценный роман начался около четырех-пяти недель назад, но сексом они впервые занялись еще раньше — через 10 дней после того, как мы узнали, что я жду от него ребенка», — пожаловалась девушка.

Выяснилось также, что автор на одном из корпоративных мероприятий мужа лично встречалась с девушкой, ставшей любовницей мужа, а также с ее бойфрендом. Тот не возражал против измен своей пассии и даже просил о возможности находиться в соседней комнате во время их половых актов. При этом муж — изменщик даже не потрудился предохраняться во время секса с обеими партнершами — любовницей и женой, из-за чего последняя могла заразиться кандидозом.

Узнав об измене, девушка переехала к родителям мужа, которые относятся к ней как к родной дочери. Ее супруг тем временем пытается вымолить прощения и обещает больше никогда не пересекаться на работе с любовницей. Автор пока не приняла решения о разводе и не исключает, что сможет простить неверного супруга.

