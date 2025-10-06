Мужчина неверно понял совет тещи и остался без жены

Пользователь Reddit с ником KINOH1441728 рассказал о затруднительной ситуации, в которой он оказался, неверно истолковав совет тещи. По словам мужчины, разговор случился во время семейного ужина.

«Полгода назад мать моей жены отвела меня в сторонку на семейном барбекю и сказала, что я заслуживаю лучшего, чем ее дочь. Она продолжала твердить, что моя жена "слишком сосредоточена на работе" и "не уделяет мне внимания, необходимого мужчине". И она сама посоветовала мне "рассмотреть другие варианты, потому что жизнь коротка"», — написал автор.

Спустя пару недель ему начала писать двоюродная сестра его супруги. Поверхностное общение переросло в жалобы на ее бойфренда, а потом и в личные встречи. На четвертом свидании они переспали и продолжали делать это следующие два месяца. Автор утверждает, что он предпринимал попытки прекратить отношения, однако она уверяла, что влюбилась в него.

«А потом моя жена нашла нашу переписку, когда пользовалась моим ноутбуком. Два года брака закончились в тот самый момент. "Убирайся", — сказала она, когда я вошел в нашу спальню. Ее голос был совершенно спокоен, и от этого мне стало еще хуже. "Позволь мне все объяснить", — попросил я. "Объяснить что? Что моя собственная мать якобы убедила тебя изменить мне? И что ты месяцами спал с моей кузиной, пока я работала сверхурочно, чтобы накопить на отпуск?"» — вспомнил диалог автор.

После этого он попытался связаться с тещей, чтобы та подтвердила его слова. Однако женщина недоуменно заявила, что не имела ввиду настолько радикальные поступки и уже точно не бросала автора в объятия кузины его жены.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о том, как подтвердила свои самые страшные опасения об измене мужа спустя десять лет после нее. По словам женщины, узнать его секрет помог случай — она обнаружила запасной аккаунт супруга на этой же площадке, в котором он рассматривал и ставил лайки фотографиям обнаженных девушек.