Стала известна реакция Брэда Питта на продажу его голых фото с Гвинет Пэлтроу

Актер Брэд Питт подавлен из-за продажи его откровенных фото с Гвинет Пэлтроу
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Стала известна реакция американского актера Брэда Питта на продажу его откровенных фото с коллегой и бывшей возлюбленной Гвинет Пэлтроу. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на близкие к Питту источники.

Речь идет об архивных снимках из журнала Playgirl. На них артисты позировали обнаженными и в халатах и полотенцах, целуясь и трогая друг друга во время отдыха в отеле на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

В 1997 году Питт обратился в суд и добился запрета, обязывающего издателей Playgirl отозвать все августовские номера с данными кадрами. Однако один из экземпляров остался у читателя из Мичигана, который пользовался подпиской на журнал. В настоящее время он захотел продать выпуск со скандальными фото за 45 тысяч долларов (примерно 3,6 миллиона рублей), что заставило Питта чувствовать себя подавленным, а Пэлтроу — расплакаться.

«Брэд подавлен. Эти фотографии стали вторжением в личную жизнь, и то, что должно было быть веселым и интимным времяпрепровождением с Гвинет, превратилось в грязное зрелище для публики. (...) Теперь, когда у Брэда и Гвинет выросли дети, они, конечно же, не хотят, чтобы этот скандал из их прошлого снова всплыл», — заявил инсайдер.

В феврале сообщалось, что Брэд Питт снялся топлес в новом фильме о гонщиках под названием F1.

