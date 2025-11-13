Экономика
07:36, 13 ноября 2025

Стало известно о просьбе «Лукойла» к Минфину США

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Российская нефтяная компания «Лукойл» обратилась с просьбой к Министерству финансов США на фоне введенных против нее санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, «Лукойл» призвал Минфин США продлить крайний срок для завершения операций после введения санкций. Эти данные подтвердили агентству три источника.

Информаторы объяснили, что «Лукойл» хочет отсрочить завершение операций, поскольку компании требуется больше времени на выполнение обязательств, а также рассмотрение предложений насчет своих активов.

23 октября Минфин США ввел санкции против компании «Лукойл». Ограничения распространяются на все структуры, находящиеся под ее контролем. Компании дали месяц на сворачивание операций — до 21 ноября.

