14:05, 13 ноября 2025

Страны Скандинавии и Балтии крупно вложились в закупку оружия для Украины

МИД Финляндии объявил о решении 8 стран внести €500 млн в закупку оружия для ВСУ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

МИД Финляндии объявил о решении восьми стран внести 500 миллионов евро в инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке у США оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении на сайте финского внешнеполитического ведомства.

Документ опубликован по итогам встречи министров обороны Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, а также министра иностранных дел Исландии в Хельсинки.

«Эта инициатива предоставляет механизм закупки критически важного оборонного оборудования у США, что напрямую способствует устойчивости Украины и ее обороне», — заявили в ведомстве.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб оценил вероятность возобновления диалога между Европой и Россией и подчеркнул, что однажды к нему вернутся. По словам финского лидера, за последние полтора года он вместе с европейскими коллегами обсуждал возможность контактов с Россией.

