Тактику ВС России в Красноармейске заметили еще на одном участке фронта

ВС России используют в Гуляйполе и Красноармейске похожую тактику продвижения

Вооруженные силы (ВС) России используют в Гуляйполе Запорожской области тактику продвижения, похожую на стратегию подразделений в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Уточняется, что в соответствии с данной тактикой армия России «до нуля выжигает резервы» Вооруженных сил Украины. Далее российские подразделения начинают перерезать логистику украинских войск.

«И только после этого начинаются накаты. И только накаты в итоге постепенно суммируются по своему эффекту и перерастают в полноценный штурм. Так было в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. «Ленты.ру»), Авдеевке и Покровске», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ВС России перерезали важную трассу в зоне специальной военной операции. Сообщалось, что она ведет на Гуляйполе.