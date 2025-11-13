Бывший СССР
ВС России перерезали важную трассу в зоне СВО

ВС России перерезали трассу на Гуляйполе в Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные перерезали значимую трассу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Уточняется, что трасса находится в Запорожской области. Она ведет к Гуляйполю, что значительно осложнит логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта.

«Гуляйполе — ключевой логистический центр ВСУ на данном направлении», — отмечалось в публикации.

Утром 13 ноября стало известно, что армия России заняла два населенных пункта в Запорожской области. Речь шла про Ровнополье и Яблоково.

