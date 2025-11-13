Мир
20:51, 13 ноября 2025Мир

Трампу представили планы военной операции против Венесуэлы

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Высокопоставленные военные чиновники представили президенту США Дональду Трампу планы военной операции против Венесуэлы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Министр войны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и другие высокопоставленные чиновники проинформировали президента о вариантах военных операций [против Венесуэлы] на ближайшие дни», — говорится в публикации.

Как утверждается, представленные Трампу опции включают удары по объектам непосредственно на территории страны, однако окончательного решения о начале операции еще не принято.

Ранее ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем Gerald Ford прибыла к берегам Венесуэлы. Приказ о развертывании авианосной группы в Карибском море был отдан Дональдом Трампом в прошлом месяце. Отмечалось, что к моменту прибытия Gerald Ford в регионе уже располагались восемь военных кораблей, атомная подводная лодка и самолеты F-35.

