Турист из России описал впечатления от Грузии словами «соотечественникам завышают цены»

Турист из России и автор сайта об автопутешествиях по имени Георгий описал впечатления от Грузии словами «соотечественникам завышают цены». Об этом он рассказал изданию «Главный Региональный».

Так, Георгий заявил, что запомнил «особое» отношение к россиянам. «Некоторые продавцы, увидев, что перед ними гость из России, намеренно завышают цены. А сервис не работает вовсе: если что-то сломалось, то не стоит даже ждать, что тебе помогут», — рассказал он.

Туристка из Казани по имени Регина, в свою очередь, заявила, что отдых в Грузии подорожал за последние три года. Цены выросли, однако сервис остался тем же, а где-то и вовсе ухудшился, отметила она. По ее словам, в бывшей советской республике можно даже встретить уличный хачапури, который продается по цене комплексного обеда в заведении. Путешественники заключили, что Грузия теряет свою привлекательность, и изменения в худшую сторону вызывают грусть у тех соотечественников, которые раньше с удовольствием ездили в страну.

Ранее россиянин описал впечатления от Тбилиси словами «в магазинах продают гнилые овощи». При этом, по его словам, в городе множество заведений на любой вкус и кошелек.