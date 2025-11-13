Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 13 ноября 2025Путешествия

Турист из России описал впечатления от Грузии словами «соотечественникам завышают цены»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ruslan Poluektov / Shutterstock / Fotodom

Турист из России и автор сайта об автопутешествиях по имени Георгий описал впечатления от Грузии словами «соотечественникам завышают цены». Об этом он рассказал изданию «Главный Региональный».

Так, Георгий заявил, что запомнил «особое» отношение к россиянам. «Некоторые продавцы, увидев, что перед ними гость из России, намеренно завышают цены. А сервис не работает вовсе: если что-то сломалось, то не стоит даже ждать, что тебе помогут», — рассказал он.

Материалы по теме:
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей. Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
Экспедиция на Северный полюс и Байкал за 7 миллионов рублей.Сколько тратят российские богачи на зимний отдых в родной стране?
3 января 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

Туристка из Казани по имени Регина, в свою очередь, заявила, что отдых в Грузии подорожал за последние три года. Цены выросли, однако сервис остался тем же, а где-то и вовсе ухудшился, отметила она. По ее словам, в бывшей советской республике можно даже встретить уличный хачапури, который продается по цене комплексного обеда в заведении. Путешественники заключили, что Грузия теряет свою привлекательность, и изменения в худшую сторону вызывают грусть у тех соотечественников, которые раньше с удовольствием ездили в страну.

Ранее россиянин описал впечатления от Тбилиси словами «в магазинах продают гнилые овощи». При этом, по его словам, в городе множество заведений на любой вкус и кошелек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина объявила о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Как на это отреагировали в Москве?

    Основатель Pink Floyd указал на невежество Джоли из-за ее поездки на Украину

    Призрак бывшего возлюбленного женщины напал на ее нового бойфренда

    Популярная 60-летняя актриса вызвала ажиотаж в сети фото в ярком бикини

    Девушка проверила ноутбук жениха и получила совет найти безопасное место

    Москвичей пригласили посмотреть на плесень

    Москвичей предупредили о тумане

    Раскрыта сумма выплат сотрудникам ТЦК за каждого мобилизованного

    В США заявили о практически полном исчерпании возможностей новых санкций против России

    Шойгу обвинил нового премьера Японии в реваншизме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости