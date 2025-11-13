Турист купил «чудо-масло» у продавца на улице Таиланда и потерял 350 тысяч рублей

Турист из Германии купил «чудо-масло» у продавца на улице в Таиланде и потерял крупную сумму. Об этом пишет издание The Thaiger.

52-летний Надир Альтаф 12 ноября прогуливался по одной из улиц Паттайи. В один момент к нему подошел продавец и предложил купить действенное масло для волос. Альтаф решил купить сразу пять банок. По его словам, он ослышался и подумал, что масла стоили 4000 бат (10 тысяч рублей), но с карты списалось 140 000 бат (350 тысяч рублей). Пострадавший понял, что ему завысили сумму, только когда мошенник скрылся.

Немец обратился в полицию вечером того же дня. Он рассказал правоохранителям, что мужчина, подошедший к нему на улице, был выходцем с Ближнего Востока.

