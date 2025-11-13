Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:43, 13 ноября 2025Путешествия

Туристка оказалась погребена под снежной лавиной в российском регионе

Shot: Туристку накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте в Хакасии
Елизавета Гринберг (редактор)

Туристка оказалась погребена под снежной лавиной на горнолыжном курорте в российском регионе. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Хакасии, у села Приисковое. После того как девушку накрыло снегом, ее бросились раскапывать друзья. На видео заметно, что вначале из снега торчала только нога туристки.

После того как ее достали из снега, она сказала, что с ней все хорошо. «Страшно», — сказала пострадавшая.

Ранее лыжник чудом смог выбраться из-под лавины под Норильском и попал на видео. Мужчине помогло то, что он успел вовремя среагировать и увернуться от летящего потока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против Украины

    Российский бизнесмен получил 900 миллионов рублей и отправился в колонию

    Раскрыто содержание отправленных школьнице перед истязаниями утюгом голосовых сообщений

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Раскрыт заработок певца JONY за концерт

    Венгрия отказалась поддерживать Украину

    В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

    Китаю предрекли стать любимым направлением россиян для новогоднего отдыха

    Врач раскрыл видимые стоматологам признаки рака

    Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости