Туристка оказалась погребена под снежной лавиной в российском регионе

Shot: Туристку накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте в Хакасии

Туристка оказалась погребена под снежной лавиной на горнолыжном курорте в российском регионе. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Хакасии, у села Приисковое. После того как девушку накрыло снегом, ее бросились раскапывать друзья. На видео заметно, что вначале из снега торчала только нога туристки.

После того как ее достали из снега, она сказала, что с ней все хорошо. «Страшно», — сказала пострадавшая.

Ранее лыжник чудом смог выбраться из-под лавины под Норильском и попал на видео. Мужчине помогло то, что он успел вовремя среагировать и увернуться от летящего потока.

