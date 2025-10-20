Накрытый лавиной российский лыжник чудом выбрался из-под нее и попал на видео

Накрытый лавиной российский лыжник чудом выбрался из-под нее и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что лавина сошла утром 18 октября на плато Путорана под Норильском. На горе в этот момент находилось 10 лыжников.

На кадрах можно увидеть, как одного из них накрыл снежный поток, движущийся на огромной скорости. Однако мужчина успел вовремя среагировать и выбраться. Сообщается, что никто не получил серьезных травм в результате инцидента.

