Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:27, 20 октября 2025Путешествия

Накрытый лавиной российский лыжник чудом выбрался из-под нее и попал на видео

Shot: Лыжник выбрался из-под лавины под Норильском и попал на видео
Елизавета Гринберг (редактор)

Накрытый лавиной российский лыжник чудом выбрался из-под нее и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что лавина сошла утром 18 октября на плато Путорана под Норильском. На горе в этот момент находилось 10 лыжников.

На кадрах можно увидеть, как одного из них накрыл снежный поток, движущийся на огромной скорости. Однако мужчина успел вовремя среагировать и выбраться. Сообщается, что никто не получил серьезных травм в результате инцидента.

Ранее два альпиниста сорвались с горы Фишт в Адыгее. Один из них не выжил, второй был травмирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые детали поисков семьи Усольцевых. Что рассказали волонтеры и могли ли силовики задержать пропавших в тайге?

    В России ответили на слова Зеленского о возможном окончании конфликта на Украине

    В ЕС рассказали о невообразимом требовании Украины

    Военблогеры описали положение ВСУ у Покровска

    В США назвали вероятную дату окончания шатдауна

    Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

    Зеленского предупредили об «окончании шоу» после слов Трампа

    Венгрия выступила с обвинениями в адрес ЕС из-за встречи Путина и Трампа

    Трижды оправданного российского охранника снова начали судить за загадочную расправу

    Назван год открытия шести новых станций на Троицкой линии метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости