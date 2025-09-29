Два альпиниста сорвались со скалы на горе в России

Два альпиниста сорвались со скалы на горе Фишт в Адыгее, один из них не выжил, а второй травмирован. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

Уточняется, что всего в группе было шесть туристов. Спасатели и медики вылетели на место и пытаются эвакуировать пострадавшего, а также спустить тело второго альпиниста. Кроме того, они сопровождают остальных участников группы.

