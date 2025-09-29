Путешествия
20:02, 29 сентября 2025Путешествия

Два альпиниста сорвались со скалы на горе в России

МЧС России: Два альпиниста сорвались со скалы на горе Фишт в Адыгее
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал МЧС России

Два альпиниста сорвались со скалы на горе Фишт в Адыгее, один из них не выжил, а второй травмирован. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

Уточняется, что всего в группе было шесть туристов. Спасатели и медики вылетели на место и пытаются эвакуировать пострадавшего, а также спустить тело второго альпиниста. Кроме того, они сопровождают остальных участников группы.

Ранее сообщалось, что альпинисты застряли на Эльбрусе. Спортсмены из Белгорода не зарегистрировали свой маршрут перед началом восхождения.

