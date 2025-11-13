Мир
Турция предприняла действия после крушения самолета в Грузии

Минобороны Турции: Полеты самолетов С-130 приостановлены после крушения в Грузии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

После крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана Турция временно приостанавливает полеты остальных самолетов этого типа на период расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны страны.

«Полеты наших самолетов приостановлены с 12 ноября в качестве меры предосторожности. После проведения всех технических осмотров и проверок полеты самолетов [С-130], прошедших осмотры, будут возобновлены», — сказано в сообщении.

Ранее в Грузии был найден черный ящик самолета С-130 Военно-воздушных сил Турции. «Работа команды продолжается в районе обломков, был обнаружен бортовой самописец самолета. (…) Ожидается, что проверка "черного ящика" прольет свет на причину аварии», — говорится в сообщении.

11 ноября у границы Грузии с Азербайджаном разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту, по предварительным данным, были 20 человек. Военные могли возвращаться из Баку, где участвовали в параде, устроенном Азербайджаном в честь дня окончания войны с Арменией в 2020 году.

