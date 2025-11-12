Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 12 ноября 2025Бывший СССР

В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

NTV: В Грузии найден черный ящик военного самолета С-130 ВВС Турции
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии найден черный ящик военного самолета С-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Пока работа команды продолжается в районе обломков, был обнаружен бортовой самописец самолета (…) Ожидается, что проверка "черного ящика" прольет свет на причину аварии», — говорится в сообщении.

Также эксперты отправили на военную базу в Кайсери обломки для подробного изучения.

11 ноября у границы Грузии с Азербайджаном разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту, по предварительным данным, было 20 человек. Военные могли возвращаться из Баку, где участвовали в параде, устроенном Азербайджаном в честь дня окончания войны с Арменией в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они не стали нас слушать». Главный союзник Украины решил установить контакт с Кремлем и говорить с Путиным

    Стилист назвала россиянам самую модную одежду и обувь на зиму

    В Совфеде отреагировали на слова Вучича о надвигающейся войне России и Европы

    Ле Пен заявила о возможном отказе от участия в президентских выборах по одной причине

    Угрозу полного прекращения выдачи шенгенских виз россиянам оценили

    Россиянка совершила теракт по указанию мошенников

    МИД России прокомментировал взрыв в Индии

    В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

    В деле о забитом российском студенте появился подозреваемый

    Раскрыты детали многолетней операции ЦРУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости