В Грузии нашли черный ящик разбившегося турецкого военного самолета

NTV: В Грузии найден черный ящик военного самолета С-130 ВВС Турции

В Грузии найден черный ящик военного самолета С-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Пока работа команды продолжается в районе обломков, был обнаружен бортовой самописец самолета (…) Ожидается, что проверка "черного ящика" прольет свет на причину аварии», — говорится в сообщении.

Также эксперты отправили на военную базу в Кайсери обломки для подробного изучения.

11 ноября у границы Грузии с Азербайджаном разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту, по предварительным данным, было 20 человек. Военные могли возвращаться из Баку, где участвовали в параде, устроенном Азербайджаном в честь дня окончания войны с Арменией в 2020 году.

