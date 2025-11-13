Сибига: Украина проинформировала партнеров, что накажет виновных в коррупции

Украина пообещала западным партнерам наказать коррупционеров. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Я проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя, усилиях по достижению мира и борьбе с коррупцией. Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности — это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства», — подчеркнул министр.

Ранее ABC News писало, что президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с проблемами в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом из-за обвинений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в адрес бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» Зеленского, в создании коррупционной схемы.

