Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:51, 13 ноября 2025Бывший СССР

Украина пообещала западным партнерам наказать коррупционеров

Сибига: Украина проинформировала партнеров, что накажет виновных в коррупции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Украина пообещала западным партнерам наказать коррупционеров. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Я проинформировал наших партнеров о ситуации на поле боя, усилиях по достижению мира и борьбе с коррупцией. Я подтвердил, что все, кто причастен к коррупционным схемам, будут привлечены к ответственности — это твердая позиция президента Владимира Зеленского и нашего правительства», — подчеркнул министр.

Ранее ABC News писало, что президент Украины Владимир Зеленский рискует столкнуться с проблемами в отношениях с американским лидером Дональдом Трампом из-за обвинений Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в адрес бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» Зеленского, в создании коррупционной схемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина объявила о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Как на это отреагировали в Москве?

    Юноша влюбился в 17-летнюю девушку гангстера и поплатился жизнью

    В США заявили о планах НАТО превратить конфликт на Украине в войну между Россией и Европой

    В Италии захотели судить премьер-министра из-за России

    В США предупредили о последствиях конфискации российских активов

    Украина пообещала западным партнерам наказать коррупционеров

    Стало известно о передаче практик ВСУ террористам в Латинской Америке

    Неисправный вибратор напугал свою владелицу и лишил ее сна

    ВМС США получат два танкера для заправки боевых кораблей

    Госсекретарь США уточнил срок действия исключений из антироссийских санкций для Венгрии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости