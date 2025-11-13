Из жизни
23:18, 12 ноября 2025Из жизни

Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей

Суд в Череповце восстановил на работе уволенного за игру в World of Tanks
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Череповце экономист фанерно-мебельного комбината добился восстановления на работе через суд после того, как его уволили за игру в World of Tanks на рабочем месте. Кроме того, с предприятия взыскали 580 тысяч рублей компенсации за моральный вред и вынужденный прогул, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что мужчина работал на комбинате больше 20 лет. К его работе не было претензий, и он находился на хорошем счету. Однако весной 2024 года работодатель принял решение уволить сотрудника, после того как тот получил два выговора за использование корпоративной сети в личных целях.

В суде выяснилось, что мужчина играл только во время перерывов, используя личный интернет. Кроме того, в трудовом договоре не было запрета на компьютерные игры, а документы об увольнении были подписаны задним числом. В итоге суд встал на сторону уволенного сотрудника и отменил все дисциплинарные взыскания.

Ранее сообщалось, что замененная нейросетью москвичка отсудила у работодателя полтора миллиона рублей и добилась возвращения на работу.

