12:48, 13 ноября 2025

В ЕС отреагировали на коррупционный скандал на Украине

Глава Минфина Нидерландов: Украина должна бороться с коррупцией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина должна бороться с коррупцией внутри страны, так как это является одним из условий предоставления помощи Киеву со стороны Европейского союза (ЕС). Таким образом министр финансов Нидерландов Элко Хайнен отреагировал на коррупционный скандал с участием бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», сообщает The Guardian.

«Борьба с коррупцией — это постоянные усилия, которые должна прилагать Украина. Я продолжаю вести с ними обсуждения о том, что они должны бороться с коррупцией, так как это является частью условий, которые мы ставим в пакетах помощи, разрабатываемых для Украины», — подчеркнул министр .

При этом Хайнен заявил, что считает «важным продолжать направлять деньги» Киеву, чтобы страна могла «держаться на плаву» в экономическом и военном плане.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

