В европейской стране не поверили в угрозу «российских беспилотников»

Бельгийцы перестают верить в неподтвержденную версию о том, что Россия атакует беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) европейские страны. Об этом пишет издание DH.

Издание выпустило материал под заголовком «Русская угроза дронов: почему бельгийцы в нее не верят?». В статье DH утверждалось, что жители европейской страны стали отмечать, что доказательств того, что Москва атакует регион БПЛА, нет.

Кроме того, отмечалось в статье, бельгийцы видят в подобных заявлениях медийные и политические манипуляции.

DH подчеркнуло, что жители страны стали терять доверие к государственным институтам.

Ранее военный корреспондент Ибрагим Набер заявил, что армии Германии и НАТО не могли бы противостоять российским беспилотникам. По его словам, дроны российского производства навсегда изменили ход боевых действий.