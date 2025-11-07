Наука и техника
В Германии заявили об уязвимости Европы перед Россией из-за одного вида оружия

Военкор Focus Набер: Российские БПЛА навсегда изменили ход боевых действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный корреспондент Ибрагим Набер заявил, что Вооруженные силы ФРГ и страны НАТО не могут противостоять российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом он написал в статье для Focus.

Набер подчеркнул, что российские беспилотники навсегда изменили ход боевых действий, поскольку сформировали важный разрыв в потенциалах.

«Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным. <...> Я вижу <...>, что мы далеки от того, чтобы <...> быть готовыми к обороне», — отметил военкор.

По мнению журналиста, главное преимущество российских дронов — способность делать поле боя «более прозрачным». Это делает Западную Европу уязвимой, заключил он.

Ранее сообщалось, что беспилотник-разведчик «Князь Вещий Олег» начали применять в зоне спецоперации на Украине. Известно, что БПЛА отличается высокой выживаемостью.

