В Госдуме сделали неожиданное заявление о Чебурашке

В Государственной думе во время заседания поспорили о национальности Чебурашки

Во время обсуждения поправок к бюджету в Государственной думе Российской Федерации поспорили о национальной принадлежности Чебурашки. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Во время спора участников о финансировании конкурса «Родная игрушка» глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул свою версию происхождения всенародно любимого персонажа.

«А вы помните, откуда в Советский Союз привозили апельсины? Единственная страна была. Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей, он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», — заявил он.

Другие депутаты попытались поспорить, что цитрусовые везли еще из Марокко и Испании, но Макаров в ответ сказал, что из Марокко везли мандарины, а из Испании в те годы апельсины не поставлялись. «Чебурашка не испанец», — добавил парламентарий.

Ранее стало известно, что в «Союзмультфильме» объяснили ситуацию с продажей прав на Чебурашку Японии и проигранным судом в США.