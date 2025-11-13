Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:58, 13 ноября 2025Наука и техника

В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

КСИР испытал новый разведывательный дрон Shahed-161 с реактивным двигателем
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sobhan Farajvan / Globallookpress.com

Корпус стражей исламской революции (КСИР) проводит испытания нового разведывательного беспилотника Shahed-161 («Шахед-161») с реактивным двигателем. Об этом сообщает Tehran Times.

В ходе выставки достижений Воздушно-космических сил КСИР в Иране произвели запуск двигателя аппарата. Дрон построен по схеме «летающее крыло». Радиус действия Shahed-161 составляет 150 километров, а продолжительность полета — два часа. Максимальная высота полета нового «Шахеда» достигает 8 километров.

«Shahed-161 был впервые представлен несколько лет назад, но иранские ученые и инженеры продолжают совершенствовать изделие и внедрять новые инновации», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Там добавили, что на выставке также представили усовершенствованные версии серийных дронов, включая модернизированные Shahed-131 и Shahed-238.

В июне в Иране представили новый дрон-камикадзе Shahed-107 с дальностью полета более 1500 километров. Аппарат с поршневым двигателем получил X-образное хвостовое оперение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против Украины

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Раскрыт заработок певца JONY за концерт

    Венгрия отказалась поддерживать Украину

    В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

    Китаю предрекли стать любимым направлением россиян для новогоднего отдыха

    Врач раскрыл видимые стоматологам признаки рака

    Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

    Бьянка описала Ваню Дмитриенко фразой «не дебил»

    Снижение цен на борщевой набор назвали сигналом о замедлении инфляции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости