В Калининграде приземлился предполагаемый самолет главы МАГАТЭ

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Калининграде приземлился самолет, на борту которого мог находиться глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

Рейс F3 6571 приземлился в аэропорту Храброво в 17:34 местного времени (18:34 мск). Самолет вылетел из Марселя, куда он до этого прибыл из Вены, где расположена штаб-квартира МАГАТЭ.

О том, что Гросси запланировал визит в Россию на 13 ноября, ранее сообщил глава российской госкорпорации «Росатом» Андрей Лихачев.

7 ноября Гросси сообщил, что МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС.

