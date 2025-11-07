МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении главы организации Рафаэля Гросси.

«Вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня, заключённое при посредничестве МАГАТЭ. Это позволило начать ремонтные работы, направленные на укрепление связи станции с электросетью», — заявил он.

Отмечается, что технические специалисты приступят к ремонту 8 ноября и в ближайшие несколько дней подключат линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1» к объекту.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на ЗАЭС. В службе уточнили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.