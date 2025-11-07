Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 7 ноября 2025Мир

МАГАТЭ договорилось о режиме тишины около Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении главы организации Рафаэля Гросси.

«Вступило в силу очередное локальное соглашение о прекращении огня, заключённое при посредничестве МАГАТЭ. Это позволило начать ремонтные работы, направленные на укрепление связи станции с электросетью», — заявил он.

Отмечается, что технические специалисты приступят к ремонту 8 ноября и в ближайшие несколько дней подключат линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1» к объекту.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ предупредили, что Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на ЗАЭС. В службе уточнили, что Запад рассматривает вариант организации диверсии на АЭС с расплавлением активной зоны ее ядерных реакторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сгорели заживо». В Дагестане вертолет рухнул на частный дом. Есть жертвы

    Собчак матом обратилась к Instagram после удаления ее фотографии с сыном

    Трампа призвали свергнуть Мадуро

    В России заговорили о «выжившем Пригожине»

    Названа распространенная ошибка при чистке зубов

    Зеленский отверг доброту Лукашенко

    Зеленский назвал условие для встречи с Путиным

    Российский авторынок обогнал европейские страны

    Раскрыт мотив расправы над другом Павла Дурова в ОАЭ

    Российская певица отреагировала на запрет шенгенских виз для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости