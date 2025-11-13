В Кремле возразили против заявления США по Украине

Пексов: Кремль не согласен с заявлением главы Госдепа Рубио по Украине

В Кремле категорически не согласны с заявлением главы Госдепартамента США Марко Рубио о том, что Россия якобы не хочет мира на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Здесь мы вряд ли можем согласиться, Россия хочет по-настоящему мира, Россия открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее представительство США в ООН потребовало изменить антироссийскую резолюцию Генассамблеи Всемирной организации по Украине.