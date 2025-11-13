Россия
21:47, 13 ноября 2025Россия

В Крыму сообщили об информационной атаке со стороны Украины

Крючков сообщил о начале информационной атаки на Крым со стороны Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Информационная атака началась на Крым со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале предупредил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки», — сообщил он.

По словам Крючкова, противник пытается выдать работу средств противовоздушной обороны (ПВО) за прилеты и попадания. «Это ложь! Доверяйте только официальным источникам информации», — написал он.

Ранее 13 ноября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали спуститься в укрытия. В случае если во время тревоги севастопольцы находятся дома и не могут спуститься в убежище, им посоветовали перекрыть коммуникации и не подходить к окнам.

