В Крыму сообщили об информационной атаке со стороны Украины

Крючков сообщил о начале информационной атаки на Крым со стороны Украины

Информационная атака началась на Крым со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале предупредил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки», — сообщил он.

По словам Крючкова, противник пытается выдать работу средств противовоздушной обороны (ПВО) за прилеты и попадания. «Это ложь! Доверяйте только официальным источникам информации», — написал он.

Ранее 13 ноября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали спуститься в укрытия. В случае если во время тревоги севастопольцы находятся дома и не могут спуститься в убежище, им посоветовали перекрыть коммуникации и не подходить к окнам.