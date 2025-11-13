Силовые структуры
10:13, 13 ноября 2025Силовые структуры

В Москве раскрыт нелегальный бизнес для наркоманов на 25 миллионов рублей

В Москве поймали 11 человек за нелегальный сбыт 150 кг сильнодействующих веществ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Москве задержаны 11 человек за нелегальный бизнес на 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере») УК РФ. Двое предполагаемых организаторов арестованы, тритий отправлен под домашний арест, а остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным правоохранителей, фигуранты действовали на территории Московского региона с конца 2023 года. Организаторы закупали фармацевтические препараты при помощи подконтрольного юридического лица, у которого была лицензия на их покупку у завода-производителя. Затем эти препараты злоумышленники регистрировали под другими наименованиями. Торговля осуществлялась через сеть открытых их сообщниками аптечных пунктов, куда товар поступал в тайниках, оборудованных в корпусной мебели.

Официальный представитель МВД России отметила, что для конспирации эти препараты продавались без упаковки. Наценка составляла около шести тысяч процентов. По словам Волк, правоохранители провели у подозреваемых обыск. По 17 адресам было изъято более 150 килограммов запрещенных веществ и около 25 миллионов рублей, а также банковские карты, оргтехника и другие имеющие доказательственное значение предметы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области обнаружена подпольная нарколаборатория с сырьем, из которого можно сделать 200 килограммов запрещенного вещества стоимостью 400 миллионов рублей.

