В Москве раскрыт нелегальный бизнес для наркоманов на 25 миллионов рублей

В Москве задержаны 11 человек за нелегальный бизнес на 25 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере») УК РФ. Двое предполагаемых организаторов арестованы, тритий отправлен под домашний арест, а остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным правоохранителей, фигуранты действовали на территории Московского региона с конца 2023 года. Организаторы закупали фармацевтические препараты при помощи подконтрольного юридического лица, у которого была лицензия на их покупку у завода-производителя. Затем эти препараты злоумышленники регистрировали под другими наименованиями. Торговля осуществлялась через сеть открытых их сообщниками аптечных пунктов, куда товар поступал в тайниках, оборудованных в корпусной мебели.

Официальный представитель МВД России отметила, что для конспирации эти препараты продавались без упаковки. Наценка составляла около шести тысяч процентов. По словам Волк, правоохранители провели у подозреваемых обыск. По 17 адресам было изъято более 150 килограммов запрещенных веществ и около 25 миллионов рублей, а также банковские карты, оргтехника и другие имеющие доказательственное значение предметы.

